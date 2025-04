Staats- und Regierungschefs aus aller Welt treffen zur Beerdigung von Papst Franziskus in Rom ein

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Staats- und Regierungschefs, darunter US-Präsident Donald Trump, der argentinische Präsident Javier Milei und andere internationale Würdenträger, sind in Rom eingetroffen, um Papst Franziskus die letzte Ehre zu erweisen.

Die öffentliche Besichtigung des Leichnams des verstorbenen Pontifex im Petersdom endete am Freitag. Der Papst, der am Montag im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben ist, wird am Samstag nach einer Trauermesse in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt.

Eine Sicherheitsoperation, einschließlich Anti-Drohnen-Waffen und Kampfjets, wurde durchgeführt, um die Sicherheit der Anwesenden zu gewährleisten. Das Konklave zur Wahl des nächsten Papstes wird frühestens am 5. Mai beginnen, nach neun Tagen öffentlicher Trauer. Lesen Sie hier mehr.