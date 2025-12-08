Squigs sind in Warhammers Sonntagsvorschauen wieder auf der Speisekarte

HQ

Squigs sind ziemlich beliebte Warhammer-Kreaturen. Im Grunde sind sie einfach große rote Bälle mit hungrigen Mündern, und obwohl sie dich im echten Leben nicht zögern würden, zerreißen sie dich zu einem spaßigen und gemütlichen Kleiderdesign.

Die Squig-Socken und der riesige Hoodie haben sich in der Vergangenheit als große Erfolge erwiesen, und deshalb bringt Warhammer sie in dieser Feiertagssaison zurück. Laut der Warhammer Community-Seite werden sie am 13. Dezember im Angebot sein, was rechtzeitig sein sollte, damit die meisten Regionen sie noch zu Weihnachten fertig haben.

Es gibt auch Squig-Hausschuhe, mit denen du fast ein komplettes Squig-Outfit mitnehmen kannst, wenn du mit deinem Weihnachtseinkauf fertig bist. An anderer Stelle in den Community-Vorschauen sehen wir, dass der klassische Roman Death World als Hörbuch erscheint, aber an anderer Stelle scheint Warhammer die Stimmung am Jahresende zu beruhigen.

