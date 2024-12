Squid Game und Call of Duty überschneiden sich

HQ

In den letzten Jahren gab es zahlreiche Überschneidungen in Call of Duty, darunter Horror-Ikonen, The Boys, Teenage Mutant Ninja Turtles, Tomb Raider, Spawn, Diablo, Warhammer und Venom. Die Liste ist erstaunlich lang. Doch die Serie wird bald noch weiter ausgebaut, denn es wurde nun bestätigt, dass Squid Game in die Shooter-Reihe von Activision integriert wird.

Derzeit wissen wir nur, dass die Netflix-Serie im Januar 2025 in Call of Duty erscheinen soll. Details zur Zusammenarbeit sind noch unklar, doch ein kurzer Teaser auf X zeigt, wie ein Operator eine Karte mit den berühmten Squid Game-Symbolen aufnimmt.

Dies wird kurz nach der Ausstrahlung der zweiten Staffel der Serie auf Netflix ab dem 26. Dezember kommen, was bedeutet, dass die Welt wahrscheinlich in einem Squid Game Aufruhr sein wird und bereit sein wird, die Action der Spielshow in Black Ops 6 und Warzone 2.0 zu übertragen.