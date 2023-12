Squid Game: The Challenge wurde um eine zweite Staffel verlängert

Die Netflix-Reality-Show "Squid Game" war in letzter Zeit aus allen möglichen Gründen in den Schlagzeilen. Dies bezieht sich hauptsächlich auf Berichte, die darauf hindeuten, dass die Dreharbeiten für die Serie in unmenschlichen und unsicheren Umgebungen stattfanden, aber ob an diesen Behauptungen und Anschuldigungen etwas dran ist oder nicht, scheint die Netflix-Führungskräfte nicht zu stören.

Als Squid Game: The Challenge wurde nun für eine Nachfolgestaffel verlängert. Uns wird nicht gesagt, wann diese Staffel erscheinen wird, aber uns wurde gesagt, dass sich die Leute jetzt bewerben können, um Teil der Serie zu sein, indem sie zum offenen Casting-Aufruf für die Serie gehen.

Wenn es auf dem Streamer zurückkehrt, werden wieder 456 Kandidaten um einen Geldpreis im Wert von 4,56 Millionen US-Dollar kämpfen.