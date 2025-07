Squid Game: Staffel 3 ist jetzt die sechstgrößte TV-Staffel aller Zeiten auf Netflix

HQ

Zu sagen, dass das Interesse an Squid Game immer noch astronomisch hoch ist, ist vielleicht eine Untertreibung. Die dritte Staffel der Serie ist vor kurzem erschienen und bereits die sechstgrößte Fernsehstaffel aller Zeiten auf Netflix, wenn man die englische und die nicht-englische Kategorie kombiniert.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Squid Game: Staffel 3 Mega-122,2 Millionen Aufrufe angehäuft und damit The Queen's Gambit (112,8 Millionen), Bridgerton: Staffel 1 (113,3 Millionen) und Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story (115,6 Millionen) übertroffen.

Als nächstes folgen Stranger Things: Staffel 4 (140,7 Millionen) und Adolescence (142,6 Millionen), die, wenn sie überwunden wird, wahrscheinlich schon bald, die viertgrößte Staffel auf Netflix sein wird, hinter ihren Vorgängerstaffeln und der ersten Staffel von Wednesday.

Es sollte auch gesagt werden, dass sich dieses Wiederaufleben des Interesses an Squid Game auf die beiden vorherigen Staffeln ausgewirkt hat, da Staffel 2 jetzt auf 192,6 Millionen Aufrufe gestiegen ist, während Staffel 1 auf 265,2 Millionen gestiegen ist, was ausreicht, um weiter vor Wednesday (252,1 Millionen) zu liegen und seine Krone als größte Fernsehsaison von Netflix erneut zu verteidigen. Die Frage ist, ob Wednesday zurückschlagen wird, wenn Staffel 2 in ein paar Wochen ausgestrahlt wird.

Was halten Sie von der größten TV-Serie von Netflix, Squid Game ?