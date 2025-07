Squid Game: Staffel 3 ist bereits eine der größten Netflix-Serien aller Zeiten

HQ

Wenn man bedenkt, dass Squid Game die erfolgreichste Serie von Netflix ist und sowohl die englischen als auch die nicht-englischen Charts mit 265 Millionen Aufrufen anführt, was ausreicht, um Wednesday mit rund 252 Millionen zu schlagen, ist es wahrscheinlich keine große Überraschung, dass auch Staffel 3 der koreanischen Serie gut abschneidet.

Tatsächlich zeigen Daten aus den Netflix-Charts, dass Squid Game: Staffel 3 bereits eine der erfolgreichsten Serien des Streamers aller Zeiten ist. So wie es aussieht, hat sie 60,1 Millionen Aufrufe und 368 Millionen gestreamte Stunden generiert, was ausreicht, um die Serie zum neuntgrößten nicht-englischsprachigen Projekt aller Zeiten zu machen, und rund 40 Millionen Aufrufe vom dritten Platz hinter Staffel 1 und Staffel 2 der Serie.

Wenn sie die 100-Millionen-Marke knacken kann, was wahrscheinlich ist, da sie in etwa fünf Tagen 60 Millionen Aufrufe generiert hat, würde das ausreichen, um die achtgrößte englische Show aller Zeiten zu werden, zusätzlich zu den drittgrößten nicht-englischsprachigen Serien, was einmal mehr beweist, dass das Publikum brutale koreanische Spielshows liebt.

