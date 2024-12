Squid Game Staffel 2 zieht den Hut vor League of Legends mit einer Anspielung auf T1

HQ

Die Rückkehr von Squid Game zieht bereits die Zuschauer weltweit in ihren Bann, aber E-Sport-Fans haben in der neuen Saison etwas Besonderes entdeckt. In einer subtilen Anspielung auf die lebendige Gaming-Kultur Südkoreas hat das Logo von T1, dem amtierenden League of Legends-Weltmeister, in der zweiten Episode der Serie einen kurzen, aber eindrucksvollen Auftritt.

Dieser Moment, der bei etwa 37:30 Uhr gesichtet wird, ereignet sich während einer angespannten Autoszene, in der sich der Protagonist mit einer Schlüsselfigur in den mysteriösen Spielen unterhält. Obwohl das T1-Logo nur für ein paar Sekunden erscheint, bemerkten die Fans es schnell und begannen, es auf Reddit zu diskutieren, was lebhafte Debatten über seine Aufnahme auslöste. Viele sehen darin eine Anspielung auf den immensen Einfluss von T1 im koreanischen E-Sport und darüber hinaus, der den Status des Teams als kulturelle Ikone festigt.

Mit Faker an der Spitze und einer fünften Weltmeisterschaft in der Tasche ist T1 ein Synonym für Südkoreas Esports-Dominanz. Könnte diese Überschneidung zwischen globaler Unterhaltung und E-Sport der Beginn eines Trends sein? Werden andere Serien diesem Beispiel folgen und die Gaming-Kultur in ihre Geschichten einfließen lassen?