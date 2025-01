Squid Game Staffel 2 ist eine rekordverdächtige Netflix-Serie

HQ

Squid Game Season 2 gibt es schon lange nicht mehr. Heute ist eine Woche nach dem Start vergangen, aber Netflix kann die Serie bereits als Rekordbrecher bezeichnen. In den Tagen seit der Veröffentlichung haben wir gesehen, wie Squid Game in 93 Ländern an die Spitze der Zuschauercharts geklettert ist, aber jetzt wissen wir genau, wie viele Menschen eingeschaltet haben, um zuzuschauen.

Diese Zahl liegt bei 68 Millionen Menschen, was den bisherigen Rekord für eine TV-Show in der Premierenwoche von 50 Millionen, die am Mittwoch, Staffel 1, gehalten wurde, absolut bricht. "Seit ihrer Veröffentlichung am 26. Dezember ist die zweite Staffel der Serie bereits in Rekordzeit die siebtbeliebteste nicht-englischsprachige TV-Serie von Netflix", schreibt Netflix und führt weiter aus, dass Squid Game Staffel 1 mit insgesamt 265,2 Millionen Aufrufen an der Spitze bleibt.

Squid Game Season 2 hat eine Chance, es zu besiegen, aber man könnte sich vorstellen, dass mehr Leute die erste Staffel sehen würden als die zweite. Trotz gemischter Reaktionen auf die neue Staffel scheint sie also so beliebt wie eh und je zu sein, da eine dritte und letzte Staffel im Jahr 2025 noch aussteht.