Squid Game: Staffel 2 ist die drittmeistgesehene Serie aller Zeiten auf Netflix

Wir haben bereits berichtet, dass Squid Game: Season 2 wie erwartet einen fliegenden Start hingelegt hat, aber wie ist es seitdem gelaufen? Naja, eigentlich sehr gut. Tatsächlich ist die Staffel nach weniger als drei Wochen auf dem Markt bereits die drittmeistgesehene aller Zeiten auf Netflix.

Variety berichtet, dass die einzigen, die es geschafft haben, mehr Zuschauer anzuziehen, Wednesday (252 Millionen Zuschauer) und... Squid Game: Staffel 1 (265 Millionen Zuschauer). Die zweite Staffel hat derzeit "nur" 152,5 Millionen Zuschauer, steht aber immer noch an der Spitze der Charts, so dass die Zahl sehr schnell wächst.

Wir stellen auch fest, dass der Erfolg der zweiten Staffel von Squid Game der ersten einen Schub gegeben hat - es scheint also, dass Squid Game: Season 2 weiter wachsen wird, während Season 1 sein Publikum noch weiter erweitert.

Damit sieht es für die dritte Staffel der Serie, die noch in diesem Jahr Premiere feiert, sehr vielversprechend aus. Kürzlich hat Netflix selbst durchgesickert, dass es am 27. Juni veröffentlicht wird, aber sie haben die Information schnell entfernt, was daher nicht als bestätigt angesehen werden kann.