Squid Game Staffel 2: Der Frontmann kommt ins Spiel

Spoiler-Alarm: Dieser Artikel enthält Spoiler zu Squid Game Staffel 2.

Staffel 2 von Squid Game hat die Fans bereits in Atem gehalten, und einer der größten atemberaubenden Momente betrifft den Frontmann, gespielt von Lee Byung-hun. In einem kürzlichen Interview mit Netflix K-content gab Byung-hun ein wenig Licht in die unerwartete Entscheidung seines Charakters, in genau die Spiele einzutauchen, hinter denen er die Fäden gezogen hat. Er erzählte, dass In-Ho (der Frontmann) anfangs eine klare Mission hatte, alles niederzureißen. Aber im Laufe der Spiele genoss er das Chaos ein wenig zu sehr. Byung-hun erklärte, dass er und der Regisseur sorgfältig an dieser Veränderung in In-Hos Denkweise gearbeitet haben, was die Rolle sowohl zu einer Herausforderung als auch zu einem Nervenkitzel machte.

Die große Enthüllung über In-Hos Beteiligung an den Spielen kommt erst am Ende von Episode 3 und hat die Zuschauer sicherlich überrascht. Byung-hun erwähnte, dass der Frontmann zwar denkt, dass Gi-huns Methoden alle falsch sind, dass es aber einen Teil von ihm gibt – tief in seinem Inneren –, der insgeheim darauf hofft, dass Gi-hun Recht hat. Diese zusätzliche Komplexitätsebene macht In-Ho zu einem der faszinierendsten Charaktere der Serie.

Da das Staffelfinale mit einem Cliffhanger endet, sind die Fans bereits begeistert, was diese Wendung für die kommende letzte Staffel bedeutet. Zum Glück wird es nicht mehr lange dauern, denn Squid Game Season 3 soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Was denkst du? Werden In-Hos verborgene Motive Gi-hun in der letzten Staffel durcheinanderbringen?