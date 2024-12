Squid Game Staffel 2 belegt den #1-Platz in den Netflix-Charts in allen 93 Ländern

HQ

Nur wenige Tage nach ihrem Debüt am 26. Dezember hat Squid Game Staffel 2 bereits Rekorde gebrochen und den #1-Platz in den Netflix-Charts in allen 93 Ländern erobert. Dieser historische Erfolg festigt den Platz der Serie als globales Phänomen und knüpft an den durchschlagenden Erfolg der ersten Staffel an. Trotz gemischter Kritiken von Kritikern lügen die Zahlen nicht – die Zuschauer schalten in Massen ein.

Die zweite Staffel setzt die Geschichte von Gi-hun, dem ungewöhnlichen Helden aus der Originalserie, fort, der mit neuen Spielern wieder in das brutale Survival-Spiel eintaucht. Gi-hun gibt seine Pläne auf, in den USA neu anzufangen, und entscheidet sich, das System hinter den Spielen zu konfrontieren und den Einsatz höher denn je zu erhöhen. Fans der ersten Staffel haben die vertraute Spannung und das Drama wiedergefunden, auch wenn die Meinungen darüber auseinander gehen, wie gut das neue Kapitel abliefert.

Da Staffel 3 bereits gedreht wurde und im Jahr 2025 veröffentlicht werden soll, setzt Netflix eindeutig auf die anhaltende Attraktivität des Franchise. Im Moment ist der beispiellose weltweite Erfolg von Staffel 2 eine Erinnerung daran, wie sehr Squid Game die Herzen erobert hat – und die Zuschauer in Atem gehalten hat.

Wie schneidet Staffel 2 für Sie im Vergleich zu Staffel 1 ab?