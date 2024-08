Squid Game Season 2 erscheint am 26. Dezember

HQ

Die zweite Staffel von Squid Game hat endlich ein festes Veröffentlichungsdatum. Obwohl wir wussten, dass es irgendwann in diesem Jahr erscheinen würde, hat Netflix jetzt den 26. Dezember als den Tag gezeigt, an dem wir endlich zu den tödlichen Spielen zurückkehren können, die in der koreanischen Erfolgsserie dargestellt werden.

Darüber hinaus erhielten wir auch die überraschende Ankündigung, dass eine dritte und letzte Staffel im Jahr 2025 auf unsere Bildschirme kommen wird. Das bedeutet, dass wir keine drei Jahre Wartezeit zwischen Staffel 2 und 3 haben werden, und so können wir uns vorstellen, dass sie sehr gut aufeinander aufbauen werden.

Freust du dich schon auf Squid Game Staffel 2 und 3?