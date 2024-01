Squid Game: Season 2 erscheint 2024

HQ

Es ist drei Jahre her, dass alle (wir meinen wirklich alle) über eine koreanische Fernsehserie gesprochen haben, in der es um ein paar hundert Erwachsene geht, die Trainingsanzüge tragen, während sie Kinderspiele spielen. Squid Game: Staffel 1 wurde zum größten Netflix-Erfolg aller Zeiten, und seitdem fragen sich die Leute, wann wir mehr bekommen würden.

Jetzt kennen wir die Antwort... Es kommt dieses Jahr. In einem Brief an die Netflix-Aktionäre schreibt das Unternehmen:

"Mit Blick auf die Zukunft haben wir trotz der Streiks im letzten Jahr, die den Start einiger Titel verzögert haben, eine große, mutige Liste für 2024. Die Zuschauer können aus erfolgreichen wiederkehrenden Dramen wie "The Diplomat" S2, "Bridgerton" S3, " Squid Game " S2 und "Empress" S2 wählen. Serien ohne Drehbuch wie "Tour de France: Unchained" S2, "Love is Blind" S6, "F1: Drive to Survive" S6 und "Full Swing" S2; und brandneue Serien wie '3 Body Problem' (basierend auf dem Bestseller-Roman und von den 'Game of Thrones'-Showrunnern), 'Griselda' (mit Sofia Vegara in der Hauptrolle, der diese Woche Premiere feiert), 'The Gentlemen' (von Guy Ritchie), 'Eric' (mit Benedict Cumberbach), 'Avatar: The Last Airbender', 'Cien Años de Soledad' aus Kolumbien basierend auf dem Roman von Gabriel García Márquez und Senna aus Brasilien."

Das sind zwar alle Details, die wir im Moment haben, aber das ist immer noch ein Grund zum Feiern. Hoffentlich müssen wir nicht mehr lange auf ein erstes Lebenszeichen warten. Lasst die Spiele beginnen, wir sind so sehr bereit.

Danke, Abwechslung.