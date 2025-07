Squid Game-Schöpfer enthüllt ursprünglichen Plan für das Finale

HQ

Hinweis: Dieser Artikel enthält schwere Spoiler zur dritten und letzten Staffel von Squid Game. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben und das Ende nicht spoilern möchten, schauen Sie vielleicht weg, bis Sie die letzten paar Episoden abgeschlossen haben.

Das Ende von Season 3 von Squid Game ist gekommen. Die letzten Spiele sind gespielt, und das Ende hat viele Fans immer noch am Kopf kratzen lassen. Gi-huns Tod, ein überraschender Cameo-Auftritt von Cate Blanchett, das alles fühlte sich ein wenig seltsam an. Laut dem Schöpfer von Squid Game, Hwang Dong-hyuk, hätte die letzte Folge der Serie ganz anders verlaufen können.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet er, dass es einen ursprünglichen Plan gab, Gi-hun die Ereignisse der dritten Staffel überleben zu lassen. "Ich weiß nicht, ob ich es ein originelles Ende nennen kann, aber am Anfang hatte ich eine vage Vorstellung davon, wie ich die Geschichte beenden würde." sagte Dong-hyuk. "Und damals war es so, dass Gi-hun das Spiel auf die eine oder andere Weise beendete und lebend ging, um seine Tochter in Amerika zu besuchen. Ursprünglich dachte ich, dass die Person, die die amerikanische Anwerberin sieht, Gi-hun sein würde."

"Aber als ich anfing, die Geschichte zu schreiben, und als ich anfing, mehr und mehr darüber nachzudenken: 'Was will ich mit dem Ende dieser Geschichte liefern?' Und auch: "Was sollte Gi-huns Reise und was sollte sein Ziel sein?" Ich wurde immer mehr Zeuge, was auf der ganzen Welt geschah, und ich dachte, es wäre passender, dass Gi-hun diese kraftvolle und wirkungsvolle Botschaft an die Welt sendet [mit seinem Tod], und so sollte die Geschichte zu Ende gehen", fuhr er fort.

Das Ende hinterließ bei den Fans sicherlich gemischte Gefühle, aber wir wissen, dass dies nicht das letzte Mal sein wird, dass wir Squid Game sehen werden. Ein amerikanisches Spin-off ist auf dem Weg, neben weiteren von dieser erfolgreichen Netflix-Serie. Wenn Sie unsere Meinung zur letzten Saison erfahren möchten, finden Sie hier unseren Rückblick.