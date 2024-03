"Squid Game"-Darsteller O Yeong-su wegen sexueller Belästigung für schuldig befunden

HQ

Squid Game-Star O Yeong-su wurde zu einer achtmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt, nachdem er der sexuellen Belästigung für schuldig befunden wurde. Der 79-jährige Schauspieler wurde wegen zweifacher sexueller Belästigung angeklagt, die bis ins Jahr 2017 zurückreichen.

Nach seinem Erscheinen vor Gericht am Freitag sagte er Reportern, dass er plane, gegen sein Urteil Berufung einzulegen. Das ist etwas, was er nur sieben Tage Zeit hat, oder die Entscheidung wird aufrechterhalten.

O Yeong-su spielte die Figur des Oh II-nam, der in der ersten Staffel von Squid Game eine Schlüsselrolle spielte. Für seine Rolle in der Serie gewann er bei den Golden Globes 2022 den Preis als bester Nebendarsteller im Fernsehen und wurde der erste koreanische Schauspieler, der den Preis mit nach Hause nahm.

Danke, Sky News.