Squid Game bekommt ein englischsprachiges Remake von David Fincher

HQ

Squid Game startete 2021 als globales Phänomen durch und seitdem haben Netflix und andere Schöpfer das geistige Eigentum und die Idee nach Kräften ausgequetscht. Der renommierte Filmemacher David Fincher wollte sofort ein englischsprachiges Remake der Serie machen, und die Arbeit daran geht im Stillen weiter.

Laut The Playlist hat Fincher seine Chinatown-Prequel-Serie auf Eis gelegt, um mit dem Autor Dennis Kelly an Squid Game zu arbeiten. Netflix hat sich bei diesem Remake bedeckt gehalten, aber wir hoffen, bald etwas Offizielles zu sehen.

Die zweite Staffel von Squid Game soll noch in diesem Jahr erscheinen, und wir haben auch den Erfolg der Reality-TV-Show Squid Game: The Challenge gesehen. Die IP erweist sich immer noch als unglaublich heiß, und so würde ein englisches Remake wahrscheinlich gute Zuschauerzahlen erzielen.