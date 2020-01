Square präsentiert alle Hauptcharaktere von Trials of Mana

Trials of Mana ist die aktualisierte Version des Klassikers von 1995, das am 24. April für Playstation 4, Nintendo Switch und PC geplant ist. Während des Abenteuers übernehmen die Spieler die Kontrolle über sechs einzigartige Helden und jeder von ihnen hat individuelle Fähigkeiten und eine eigene Vergangenheit. Square Enix hat in den vergangenen Monaten Charaktervideos mit jeweils zwei Figuren veröffentlicht, um Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren. Zuerst waren Duran und Angela verfügbar, Anfang Januar sahen wir Kevin und Charlotte und heute sind es Hawkeye und Riesz. Wer nicht mehr bis zur Veröffentlichung warten möchte, kann den alten Klassiker in der Collection of Mana auf der Nintendo Switch spielen.

