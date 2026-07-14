Square Enix zollt Octopath Traveler Tribut mit einer Deluxe-Primrose-Figur

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Die Octopath Traveler -Reihe ist eine der interessantesten jüngsten Veröffentlichungen von Square Enix. Es markiert eine Rückkehr zu ihren klassischen Rollenspielen, komplett mit fabelhaft schönen HD-2D-Grafiken und einer übergreifenden Erzählung, die die acht Charaktere völlig unterschiedlichen Geschichten miteinander verwebt.

Gestern haben wir berichtet, dass die ersten beiden Spiele der Serie endlich dedizierte Switch-2-Versionen erhalten werden, die in Japan bereits im Schatten veröffentlicht wurden, aber ab dem 1. Oktober hier verfügbar sein werden. Wenn Sie noch tiefer in die Serie eintauchen möchten, bietet Square Enix nun eine Figur an, die vielleicht die beliebteste Figur der Serie darstellt: den Rächer und die Tänzerin Primrose.

Primrose ist 26,5 Zentimeter hoch und kostet ¥37.400 (£172/€202) und wird wie folgt beschrieben:

"Primrose, die Tänzerin aus "Octopath Traveler ", feiert dank Square Enix ihr Debüt als Figur! Sie ist mitten in der Aufführung zu sehen, mit den metallischen Elementen ihres Kostüms, die um sie herum wirbeln, während sie sich dreht. Ihre rot-orangefarbene Kleidung und die braunen Lederelemente ihres Kostüms stehen im Kontrast zu ihrer glatten Haut und dunklen Haaren; ihre Augen scheinen weit entfernt zu sein, während sie tanzt. Ihre Basis ist eingeschlossen."

Wenn du das Gefühl hast, dass du diese Figur sowohl willst als auch verdienst, kannst du dein Exemplar über Hobby Link Japan und andere vorbestellen; sie wird im Mai 2027 veröffentlicht.

Square Enix

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