Square Enix zieht Lehren aus Marvel's Avengers

Square Enix konnte kaum verheimlichen, dass Marvel's Avengers in Bezug auf die Verkäufe eine echte Enttäuschung war. Inzwischen hat das japanische Unternehmen einige Fehltritte anerkannt und im jüngsten Finanzbericht äußerte sich der Firmenpräsident Yosuke Matsuda folgendermaßen:

„Außerdem möchte ich anmerken, dass Marvel's Avengers ein ehrgeiziger Titel für uns war, da wir das GaaS-Modell (Games as a Service) ausprobiert haben. Wir haben in der letzten Phase der Entwicklung [...] eine Vielzahl unerwarteter Schwierigkeiten überwunden, einschließlich der Notwendigkeit, aufgrund der Pandemie auf [Remote]-Arbeit umzustellen. Wir konnten diese Herausforderungen meistern und das Spiel veröffentlichen, aber es hat sich leider nicht so bewährt, wie wir es uns gewünscht hätten."

"Dennoch haben die Arbeiten am GaaS-Modell Probleme aufgezeigt, denen wir bei zukünftigen Spielentwicklungsbemühungen wahrscheinlich begegnen werden. [Dazu gehört] die Notwendigkeit, Game[play]-Designs auszuwählen, die den einzigartigen Eigenschaften und Vorlieben unserer Studios und Entwicklungsteams entsprechen."

Dieser Kommentar lässt zwar einigen Interpretationsspielraum, aber unserer Meinung nach sagt Herr Matsuda, dass Crystal Dynamics am besten für ihre geschichtenorientierten Einzelspielerspiele mit keinen bis sehr überschaubaren Online-Aspekten bekannt sind. Dieses Team auf die Live-Service- und Mehrspielergewässer anzusetzen, scheint im Nachhinein nicht die beste Herangehensweise gewesen zu sein, um ein Online-Superheldenspiel zu verkaufen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Square Enix mit solchen Spielen durch ist, wie der Geschäftsführer anschließend bestätigt:

„Obwohl die neue Herausforderung, die wir mit diesem Titel angegangen sind, zu einem enttäuschenden Ergebnis geführt hat, sind wir sicher, dass der GaaS-Ansatz an Bedeutung gewinnen wird, da Gaming immer serviceorientierter wird. Wie wir durch die Einbeziehung dieses Trends in unser Game-Design neue Erfahrungen schaffen, ist eine Schlüsselfrage, die wir in Zukunft beantworten müssen."

Ob ein anderes Square-Enix-Team Marvel's Avengers zum Erfolg hätte verhelfen können? Vielleicht hätte Crystal Dynamics auch einfach ein lineares Story-Spiel produzieren sollen, wie sich das einige Fans gewünscht haben?