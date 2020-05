Square Enix zeigt uns nächsten Monat Marvel's Avengers ausführlich

Es ist einige Monate her, dass uns Square Enix etwas Neues zum kommenden Spiel von Crystal Dynamics und Eidos Montreal gezeigt hat. Marvel's Avengers soll nächsten Monat aber wieder die Aufmerksamkeit der Spieler genießen, denn der Publisher plant einen großen Livestream für den 24. Juni. Explosive Superhelden-Action solltet ihr erwarten, da unter anderem frisches Gameplay präsentiert wird. Außerdem wird es wohl einen tieferen Einblick in den Koop-Bestandteil geben, denn das ist neben den großen Lizenzen das Verkaufsargument von Marvel's Avengers.

Normalerweise sind solche Meldungen eher uninteressant für uns, aber es ist schön zu sehen, dass sich Square Enix an neuen Formaten probiert. Die kurzen Videoübertragungen von Nintendo, Xbox und Sony kommen gut an, warum das Format also nicht auch ausprobieren? Heute Abend um 18:00 Uhr wird Square Enix den ersten Schritt in diese Richtung wagen, denn nachher wollen sie uns das neue Spiel von People Can Fly demonstrieren, Outriders.