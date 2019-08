Square Enix zeigt Sector 8 in Final Fantasy 7 Remake

Square Enix hat uns diese Woche einen Vorgeschmack auf den Bereich Sektor 8 im Remake von Final Fantasy VII gezeigt. Sie vergleichen die initiale Konzeptgrafik mit einem Screenshot aus der aufwändigen Neuauflage, beide Bilder haben das Nachtleben von Midgar im Fokus. In Crisis Core: Final Fantasy VII wurden untrainierte Turks in diesen Sektor geschickt, um die Straßen zu patrouillieren. Final Fantasy VII Remake wird am 3. März 2020 auf der Playstation 4 veröffentlicht, unsere E3-Eindrücke zum Nachlesen gibt es an dieser Stelle.