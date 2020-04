Square Enix zeigt PC-Material von Final Fantasy VII: Remake

Yoshinori Kitase, Producer von Final Fantasy VII (der für das gerade erschienene Remake in seine Rolle zurückkehrte), hat sich in einer Videobotschaft bei den vielen Fans für ihre Engelsgeduld bedankt. Nach vielen Jahren und einigen Verzögerungen erscheint heute am Karfreitag die Playstation-4-Version dieser hochwertig produzierten Neuauflage. Kitase deutet in seinem Statement an, dass viele Bereiche des Originals aus dem Jahre 1997 umfassend überarbeitet worden seien, um die künstlerische Vision von damals mit modernster Technik einzufangen.

Diese Technik wird aber nicht nur auf der Playstation 4 erlebbar sein, denn im Video zeigt Square Enix Material einer bislang noch nicht offiziell besprochenen PC-Version von Final Fantasy VII: Remake. Wir haben bereits letztes Jahr erfahren, dass dieses Game ein Jahr lang exklusiv auf der Playstation 4 bereitsteht, ehe es zu "anderen Plattformen" hinzustößt. Offenbar ist damit zumindest eine PC-Version gemeint, allerdings gibt es bereits Hinweise, die in Richtung Xbox One deuten. Mehr Infos zum ersten Teil des vollständigen Remakes findet ihr in unserer Kritik.