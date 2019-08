Square Enix zeigt endlich öffentlich Prolog-Gameplay von Marvel's Avengers

Square Enix hat Einzelheiten zu Crystal Dynamics' Avengers-Spiel bislang ausschließlich hinter verschlossenen Türen bekanntgegeben oder demonstriert, doch diese Woche gibt es endlich öffentlich einsehbares Gameplay. Dabei handelt es sich um das bereits bekannte Material aus dem Prolog des Spiels, in dem die Avengers auf einer Brücke gegen den Taskmaster vorgehen, woraufhin es zum großen Unglück kommt, der die Truppe anschließend erschüttert. 18 Minuten dauert dieser Auftakt und er zeigt dicke Partikeleffekte, sowie die grundlegende Spielweise verschiedener Helden. Auf der Gamescom wird das Game zum ersten Mal für ein europäisches Publikum spielbar sein. Am 15. März 2020 soll Marvel's Avengers voraussichtlich auf PC, PS4, Xbox One und Stadia erscheinen.

