Square Enix wollte letztes Jahr Final Fantasy XI schließen, aber das Interesse der Fans war zu groß

Es gibt viele Live-Service-Spiele, die scheitern und ins Stocken geraten, einige haben kaum eine Chance, auf eigenen Beinen zu stehen, bevor sie geschlossen werden. Concord, XDefiant, Call of Duty: Warzone Mobile, verdammt noch mal Hyenas, die nicht einmal ihr Startdatum erreicht haben... Aber diese inkonsistente oder fehlende Spielerbasis gilt nicht für Final Fantasy XI.

Obwohl das MMORPG in einigen Regionen bereits 2002 auf den Markt kam, hat es immer noch eine so aktive und lebendige Fangemeinde, dass Square Enix das Spiel nicht schließen kann. Dies wurde in einem Interview mit Dengeki Online (danke, Automaton) bestätigt, in dem Produzent und Director Yoji Fujito anmerkt, dass das Spiel im Jahr 2024 hätte eingestellt werden sollen, aber die schiere Anzahl der Fans dieses Schicksal verhinderte.

"Es bestand die reale Möglichkeit, dass 2024 das Jahr sein würde, in dem die Updates zu Ende gehen würden, und das Spiel in einen sogenannten Wartungsmodus wechselt, in dem nur die Systemwartung durchgeführt wird."

Fujito fährt fort: "Wir dachten, wenn The Geflössige Wiederauferstehung abgeschlossen ist und FFXI eindeutig anfängt, seinen Schwung zu verlieren, dann sollten wir uns vielleicht wirklich darauf vorbereiten, es zu beenden. Aber das ist nicht passiert. Ich habe das als Zeichen gewertet, dass wir das Spiel weiterführen sollten."

Die Frage verschiebt sich nun, wie lange das Spiel noch laufen kann, da es derzeit eines der am längsten laufenden MMORPGs ist.