Square Enix wird morgen, am 27. Mai, "ein Update vom Dragon Quest Team" teilen

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Kürzlich deutete Dragon Quest-Schöpfer Yuji Horii an, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir mehr über Dragon Quest XII: The Flames of Fate erfahren, da Square Enix bis Ende Mai weitere Neuigkeiten zum Spiel teilen wird. Nun, wir sind jetzt in der letzten Maiwoche, und siehe da, es gibt Neuigkeiten zu berichten...

Es wurde gerade bestätigt, dass wir morgen, am 27. Mai, um 14:00 Uhr BST/15:00 CEST ein "Update vom Dragon Quest-Team" erhalten, das im Einklang mit den 40-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten der Dragon Quest-Reihe angeboten wird.

Es wurden keine genauen Informationen darüber geteilt, was einen erwartet, aber Horiis frühere Aussage beantwortet wahrscheinlich viele Fragen, also wenn Sie diesen nächsten Hauptteil der beliebten und langjährigen JRPG-Reihe gespannt haben, vergessen Sie nicht, morgen Nachmittag einzugehen.