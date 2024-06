Square Enix wird die Erdrick-Trilogie mit Dragon Quest I & II HD-2D Remake im Jahr 2025 abschließen

Wie wir Ihnen in unserer Vorschau gesagt haben, ist Dragon Quest III HD-2D Remake (zumindest erzählerisch) als Prequel zu den ersten beiden Teilen der Serie positioniert, die in den 1980er Jahren veröffentlicht wurden. Und kurz nach der Bestätigung des Veröffentlichungsdatums 14 November überraschte uns Square Enix mit der Bestätigung von Gerüchten, dass sowohl Dragon Quest I als auch Dragon Quest II ebenfalls die HD-2D-Behandlung erhalten würden.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake wird 2025 als Einzelpack mit beiden Spielen veröffentlicht, und im Moment können wir nur spekulieren, welche Verbesserungen sie gegenüber dem Original bieten werden. Aber angesichts dessen, was wir gesehen haben, was Square Enix mit dieser Neo-Retro-Technologie anstellen kann, sieht es so aus, als würden wir im nächsten Jahr viele Stunden Abenteuer erleben, wenn wir diese Klassiker wieder aufgreifen.