Square Enix will bessere Spiele auf den Markt bringen, indem es weniger

Wir haben Square Enix oft sagen hören, dass einige seiner erstaunlichen Spiele enttäuschende Verkaufszahlen haben, obwohl sie Millionen von Exemplaren verkauft haben. Am Anfang war es noch etwas komisch, aber die erstaunliche Anzahl an Entlassungen und Studioschließungen in den letzten Jahren hat gezeigt, warum der japanische Verlag mehr wollte und brauchte. Spiele wie Final Fantasy XVI haben enorme Budgets, und selbst kleinere wie Octopath Traveler II sind immer teurer geworden, so dass das Unternehmen gezwungen war, eine Wahl zu treffen, die einigen von euch gefallen und anderen Sorgen bereiten wird.

Square Enix hat das Transkript des Briefings zu den Finanzergebnissen im vergangenen November veröffentlicht, und Präsident Takashi Kiryu lässt es so klingen, als ob wir in Zukunft weniger, aber bessere Spiele erwarten sollten:

"F: Hat die Art und Weise, wie sich Ihre Entwicklungsfunktion auf so viele Bereiche ausgeweitet hat, die Kontrolle Ihrer Entwicklungsbemühungen erschwert?

A: Das hat weniger mit unserer Entwicklungsfunktion zu tun, sondern mehr mit den zahlreichen Einträgen in unserem Lineup. Ich möchte unsere Entwicklungsabteilung so strukturieren, dass wir in der Lage sind, eine höhere Qualität von jedem Titel zu gewährleisten, indem wir unser Line-up verschlanken.

F: Warum konntet ihr euer Line-up bisher nicht verschlanken?

A: Da sich die Bedürfnisse unserer Kunden und die verfügbaren Gerätetypen diversifiziert haben, haben wir versucht, Hits zu produzieren, indem wir eine Vielzahl von Titeln entwickelt haben, anstatt uns nur auf bestimmte Titel zu konzentrieren. Ich glaube, dass dies zu einer Zersplitterung unseres Ressourcenpools geführt hat. In der Zwischenzeit gab es klare Gewinner und Verlierer unter den großen Titeln, die in letzter Zeit auf dem Spielemarkt veröffentlicht wurden, und es ist möglich geworden, dass sich sogar Indie-Titel bemerkbar machen. Der Markt ist zunehmend polarisiert zwischen Blockbuster- und Indie-Titeln, aber ich habe das Gefühl, dass wir viele Titel entwickelt haben, die irgendwo in der Mitte liegen. Ich möchte in Zukunft klarere Unterscheidungen treffen."

Meine Interpretation ist, dass Square Enix sich auf Spiele mit kleineren oder riesigen Budgets konzentrieren will, nicht auf Titel, die irgendwo dazwischen liegen. Das soll nicht heißen, dass Square Enix immer wieder die gleiche Art von Spiel machen wird, wie Mr. Kiryu kurz vor dem oben erwähnten Teil sagte:

" F: Wenn Sie die Grundzüge Ihres nächsten mittelfristigen Geschäftsplans betrachten, was glauben Sie, was Ihnen derzeit fehlt, was Sie aber brauchen werden, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen? Um solche Lücken zu schließen, würden Sie möglicherweise Investitionen wie M&A-Aktivitäten oder andere anorganische Investitionen in Betracht ziehen?

A: Ich möchte zwei Punkte nennen, in denen wir meiner Meinung nach Defizite haben. Der erste ist die begrenzte Vielfalt unseres Titelportfolios. Da wir starke IPs wie die Dragon Quest- und Final Fantasy-Franchises besitzen, glaube ich, dass wir dazu neigen, uns zu sehr auf bestimmte Spielstile oder Genres zu verlassen. In der Zwischenzeit haben sich die Geschmäcker der Kunden auf dem Spielemarkt diversifiziert, und die Kunden kommen in den Genuss von Inhalten aus einer Vielzahl von Genres. Darüber hinaus sind Blockbuster-Titel nicht die einzigen, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Zum Beispiel ist unser Titel "PowerWash Simulator " so etwas wie ein Ausreißer in unserem Portfolio, da es sich um ein Spiel handelt, das sich gut für Gelegenheitsspiele eignet, aber wir konnten unsere Einnahmen daraus stetig steigern. Aus diesen Gründen möchte ich unsere Entwicklungskompetenz erhöhen, indem wir unsere internen Entwicklungskapazitäten stärken, damit wir in der Lage sind, eine größere Vielfalt in unserem Titelportfolio zu erreichen. Ich würde auch anorganische Mittel als Option zur Stärkung unserer internen Entwicklungskapazitäten nicht ausschließen.

Der zweite Punkt, an dem wir meiner Meinung nach Defizite haben, ist unser Marketing. Nicht nur Inhalte werden zunehmend digital verkauft, auch das Angebot an Geräten, die Inhalte bereitstellen können, diversifiziert sich. Ich möchte, dass wir stärkere Fähigkeiten aufbauen, die es uns ermöglichen, in diesem Umfeld effizient zu vermarkten. Da unser Portfolio starke IPs wie die Dragon Quest- und Final Fantasy-Franchises umfasst, haben wir unsere Ressourcenzuweisung tendenziell auf die Entwicklung von Inhalten konzentriert. Für die Zukunft müssen wir jedoch unsere Verlagsfunktion stärken, die unser Marketing steuert. Ich möchte mich darauf konzentrieren, die richtigen Fähigkeiten in diesem Bereich zu schaffen, was auch einige Einstellungen erfordert. Ich habe vor, in unserem bevorstehenden mittelfristigen Geschäftsplan auf diese beiden Punkte einzugehen."

Lange Rede, kurzer Sinn: Square Enix will weniger Spiele selbst spielen und stattdessen seinen Output diversifizieren, indem es die Projekte anderer Studios durch die Veröffentlichung unterstützt. Klingt das nach einem guten Plan?