Square Enix weiß, dass sie etwas tun müssen, damit jüngere Spieler Final Fantasy entdecken

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Anfang dieses Jahres enthüllte der Circana-Analyst Mat Piscatella, dass amerikanische Spieler unter 30 Jahren nicht besonders an der Final Fantasy-Reihe interessiert sind; vielmehr sind es ältere Spieler, die die Serie genießen. In der Praxis bedeutet das, dass ihr Publikum in Zukunft nur weiter schrumpfen wird.

Square Enix selbst ist sich dessen sehr bewusst, und in einem Interview mit Nintenderos (übersetzt mit Copilot) sagte Naoki Hamaguchi, leitender Entwickler der neuen Final Fantasy VII Remake-Trilogie, Folgendes zu seinen nächsten Schritten:

"Da das Final Fantasy VII-Remake-Projekt seinem Abschluss entgegengeht, möchte ich die Erwartungen der Fans erfüllen, die noch mehr Tiefe in dieser Welt und ihren Charakteren wünschen. Gleichzeitig bin ich mir sehr bewusst, wie wir das Potenzial der Final Fantasy-Reihe insgesamt für die nächste Generation erweitern können."

Anfang dieses Jahres sagte ein weiterer Final-Fantasy-Veteran, Naoki Yoshida, ungefähr dasselbe. Es ist daher klar, dass Square Enix diese Situation betrifft und die sie im Auge behalten. Wie sie damit Erfolg haben werden, bleibt jedoch abzuwarten.

Was denkst du, wäre eine gute Möglichkeit, neue Fans für die Final Fantasy-Reihe zu gewinnen?