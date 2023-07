Square Enix verschenkt physische Versionen der Low-Poly-Trauben von Final Fantasy XIV: Endwalker

HQ

Gamer lieben es, sich über niedrig aufgelöste Texturen und Modelle in Videospielen lustig zu machen. Eines der ikonischsten Beispiele dafür ist in letzter Zeit Halo Infinites berüchtigter Craig the Brute, aber eine weitere ikonische Instanz, die sich zu Tonnen von Memes entwickelte, kam mit Final Fantasy XIV: Endwalker, da das Spiel in dieser Erweiterung Low-Poly-Trauben brachte, über die die Fans staunen konnten.

Es mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber es führte zu einer Menge Memes und Witzen über das Internet, bevor Square Enix die Chance hatte, einen Patch zu veröffentlichen, der sich mit der Textur der Trauben befasste. Warum war das so eine große Sache? Ganz einfach, weil sie im Spiel überhaupt nicht wie Trauben aussahen und stattdessen blauen Zapfen ähnelten, die an Weinreben befestigt waren.

Aber Square ist bekannt, dass die Fans Spaß an diesen Low-Poly-Trauben hatten und beschlossen haben, sie als physische Ware zu verewigen. Diejenigen, die an der Final Fantasy Fan Festival 2023 in Las Vegas teilnehmen, werden mit einem Haufen verschiedener Beutestücke nach Hause gehen, darunter eine Tasche, ein Stift, Abzeichen, Schlüsselanhänger und ein zerquetschbares Spielzeug, das den Trauben ähnelt.

Konkret heißt es in der Beschreibung der Trauben: "Bauen Sie jeglichen anhaltenden Stress nach stundenlangen "Farmpartys" mit diesen wirklich bemerkenswerten, matschbaren Endwalker-Trauben ab. Wenn Sie jemals das Gefühl haben, dass die Auflösung etwas niedrig ist, schnappen Sie sich einfach Ihre zerquetschbaren Trauben und erinnern Sie sich daran, was einmal war."

Wann die Fan Festival stattfinden wird, wird zwischen dem 28. und 29. Juli stattfinden.