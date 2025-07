Square Enix unterstützt den Indie-Entwickler BetaDwarf, um Vaultbreakers

Wir sehen selten, dass große Publisher einsteigen und Indie-Entwickler finanzieren, die als Drittanbieter bei der Produktion eines Spiels helfen. Genau das passiert jedoch im Moment, denn es wurde enthüllt, dass Square Enix sich gemeldet hat und zurückgeschaut und in das dänische Indie-Studio BetaDwarf investiert hat, um ihnen bei der Realisierung und Fertigstellung ihres Projekts Vaultbreakers zu helfen.

Dieses Spiel gilt als Action-RPG, in dem sich die Spieler zusammenschließen, um sich massiven und tödlichen Bossen in Brawler-Kämpfen zu stellen. Es behauptet, eine dynamische Welt zu haben, die auf Spieleraktionen reagiert, und obwohl es alleine spielbar ist, hat es auch PvE- und PvPvE-Modi.

Auf die Frage, warum Square Enix in dieses Projekt und den Entwickler BetaDwarf investieren wollte, wurde uns in einer Pressemitteilung vom General Manager of Business Development bei Square Enix Holdings, Hideaki Uehara, mitgeteilt:

"Square Enix ist immer auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Spielen und talentierten Entwicklerstudios. Als ich Vaultbreakers gespielt habe, war ich wirklich begeistert von der Erfahrung, mit anderen Spielern in Kontakt zu treten und die reichhaltige Spielwelt zu erkunden. Nachdem wir BetaDwarf besucht und von der Mission und Leidenschaft des Teams erfahren hatten, beschlossen wir, in sie zu investieren, um ihren Traum zu verwirklichen und dieses Spiel Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Die Finanzierung wird es BetaDwarf ermöglichen, das Spiel fertigzustellen und seine Produktionskapazitäten zu erweitern, was CEO und Game Director Steffen Kabbelgaard ebenfalls in einer Erklärung erklärt.

"Von Square Enix auf unserer Reise begleitet zu werden, ist ein erstaunlicher Zugang zu einer Kombination aus Wissen, Talent und Ressourcen. Wir sind schon sehr weit mit unserem Traumspiel Vaultbreakers: Wir haben eine riesige, erstaunliche Community und wir haben bereits 15+ Tests mit mehr als 50.000 Spielern durchgeführt, die es uns ständig ermöglichen, uns zu verfeinern. Diese zusätzliche Unterstützung zu bekommen, fühlt sich großartig an, wenn wir schon weit in der Produktion sind. Ich kann wirklich sehen, wie dies einen Homerun ermöglicht, im Gegensatz zu einer ungewissen Reise - ja, ich bin einfach sehr gespannt auf unsere Situation!"

Im Moment schließt Vaultbreakers einen Spieltest ab (der morgen, am 9. Juli, endet). Was danach kommt, bleibt unklar, da es noch kein Veröffentlichungsdatum oder -fenster für das Spiel gibt.