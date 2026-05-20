Square Enix und Reebok tun sich für eine bunte Sneaker-Kollektion zusammen

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Es wird immer üblicher, dass große Verlage mit bekannten Bekleidungsmarken für kollaborative Kollektionen zusammenarbeiten, und jetzt haben wir noch eine weitere, von der wir Ihnen berichten können. Diesmal hat Square Enix sich mit Reebok zusammengeschlossen, um eine komplette Reihe von Dragon Quest-inspirierten Schuhen und T-Shirts zum 40-jährigen Jubiläum zu veröffentlichen.

Wie so oft bei all den coolen Sachen ist das auf Japan beschränkt, und leider wären wir sehr überrascht, wenn die Produkte nach Europa gelangen. Wenn du auf der Suche nach einem Paar super-stylischer Sneaker bist, die du fast garantiert als Einzige hast, schau dir das japanische Amazon oder eBay an, die manchmal solche Produkte führen. Besuchen Sie die offizielle Website, um alles zu sehen und mehr zu lesen.