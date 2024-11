Square Enix überträgt Octopath Traveler: Champions of the Continent an NetEase

HQ

Es ist in der Tat eine zeitgemäße Ankündigung, die Square Enix kürzlich gemacht hat, seine HD-2D-Technologie zu "pflegen", um eine Übernutzung zu vermeiden. Der Erfolg von Dragon Quest III HD-2D Remake hat das Genre wiederbelebt, das es im Jahr 2020 sogar wagte, seine Technologie in einen mobilen Titel namens Octopath Traveler: Champions of the Continent zu bringen. Dieser Titel war ein Prequel zum ursprünglichen Octopath Traveler, der in Asien einen gewissen Erfolg hatte, aber nicht so sehr bei seiner späteren Veröffentlichung im Westen zwei Jahre später. Und nun scheint es, dass Square Enix auch dort ihre Ressourcen nicht mehr in das Spiel stecken wird.

Wie die Produzenten Hirohito Suzuki und Takahiro Inoue in einem Statement zu X berichteten, werden das Management und die zukünftige Nutzung von Octopath Traveler am 16. Januar 2025 vollständig auf NetEase übertragen. Alle Inhalte, die für die Veröffentlichung vorbereitet sind, werden auch an den chinesischen Publisher übertragen, damit dieser sie veröffentlichen kann, so dass dies nicht unbedingt das Ende für das Spiel sein sollte.

Haben Sie Octopath Traveler: Champions of the Continent ausprobiert und was denken Sie?