Square Enix teilt fünf Screenshots aus Final Fantasy VIII: Remastered

Knapp zwanzig Jahre ist die japanische Erstveröffentlichung von Final Fantasy VIII auf der Playstation 1 her, morgen (am 3. September) erscheint das Remastered auf PC, PS4, Switch und Xbox One. Grafisch hat sich nur wenig getan, da wollte das Entwicklerteam offenbar möglichst nah am Original bleiben. Trotzdem wollte uns Square Enix vor dem Release noch ein paar frische Assets präsentieren, deshalb seht ihr unten auf den Bildern fünf knappe Eindrücke des Remakes. Habt ihr das Original gespielt?