Square Enix teasert neues Materia Blade-Geheimnis in Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Da Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles eine verbesserte Version des rundenbasierten Strategiespiels von 1997 ist, sind viele der ursprünglichen Geheimnisse kaum noch Geheimnisse. Obwohl dieses aktualisierte Spiel sehr authentisch zum Original sein wird, wie wir kürzlich in unserer Vorschau erwähnt haben, wird es einige Änderungen enthalten, darunter eines der größten Geheimnisse und Easter Eggs.

Während der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, mit den Co-Direktoren Ayako Yokoyama und Kazutoyo Maehiro zu sprechen, wobei letzterer uns ein wenig darüber verriet, was wir von dem Crossover von Final Fantasy VII erwarten können.

Für alle, die es nicht kennen: Im Originalspiel konnte man Cloud als spielbaren Charakter rekrutieren, aber er war eingeschränkt und konnte einige Fähigkeiten nicht einsetzen, da ihm eine mythische Waffe namens Materia Blade fehlte. Dieser Gegenstand konnte durch das Erreichen des Gipfels eines Berges verdient werden, aber in The Ivalice Chronicles wird es eine kleine Änderung geben, da Cloud mit dem Materia Blade in seinem Besitz rekrutiert werden kann. Was wird also an die Stelle der berühmten Klinge auf Mount Bervenia treten?

Maehiro teaserte uns mit folgendem an: "Unsere Fans des Originals kennen das vielleicht bereits, aber Cloud aus Final Fantasy VII kann sich eurer Gruppe als spielbarer Charakter anschließen. Und in der Originalversion gab es ein bestimmtes Schwert und wenn man seine spezifischen Fähigkeiten nutzen wollte, musste man dieses Schwert bekommen. Die gute Nachricht ist, dass er das Schwert zur Verfügung haben wird, er hat das Schwert bei sich, wenn er sich deiner Gruppe anschließt. Deshalb möchte ich, dass jeder den Ort erkundet, an dem sich das Schwert befand, und herausfindet, was dort war."

Unnötig zu erwähnen, dass es viele zusätzliche Geheimnisse zu entdecken gibt, wenn Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles am 30. September auf PC, PlayStation, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheint. Seht euch unten das vollständige Interview mit Maehiro und Yokoyama an.