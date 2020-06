Square Enix stellt rhythmische Erfahrung Kingdom Hearts: Melody of Memory vor

Es ist vielleicht nicht genau das Spiel, das sich Kingdom-Hearts-Fans gewünscht haben, aber zumindest bekommen die Spieler neue Unterhaltung. Kingdom Hearts: Melody of Memory ist ein Rhythmusspiel für PS4, Xbox One und Nintendo Switch, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Sora, Donald und Goofy werden von Charakteren aus den vielen Kingdom-Hearts- und Disney-Universen begleitet, was uns zumindest in puncto Soundtrack aufhorchen lässt. Im Trailer bekommt ihr eine Vorstellung davon, mit welchen Erwartungen ihr an Kingdom Hearts: Melody of Memory herantreten solltet.

