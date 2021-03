Square Enix stellt kommende Woche nächstes Life is Strange vor

Das nächste Life is Strange wurde heute erstmals offiziell von Publisher Square Enix erwähnt. Das Unternehmen möchte am 18. März um 18:00 Uhr deutscher Zeit (diese Zeitangabe stammt aus der offiziellen Pressemitteilung von Square Enix) in einer Videoaufzeichnung über ihre kommenden Spiele sprechen. Auf 40 Minuten sollen die aktuellen Projekte präsentiert werden, es werden Trailer und Ankündigungen versprochen.

Neben einem neuen Life is Strange, das angeblich von Deck Nine Games entwickelt wird, sollen Neuigkeiten zu Outriders, Marvel's Avengers, Balan Wonderworld und Just Cause: Mobile aufbereitet werden. "Neue Spiele von Square Enix Montreal" (das sind Handyspielentwickler) und eine Überraschung anlässlich des 25. Geburtstags von Tomb Raider werden ebenfalls bestätigt.

Dank Resetera haben wir diese Woche mitbekommen, dass der Microsoft-Store diese Überraschung bereits vorweggenommen hat. Dort wurde ein Spiel namens "Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy" gelistet, das Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider beinhaltet. Alle Zusatzinhalte und Online-Features sollen in diesem Paket stecken, von 4K-Ultra-HD-Texturen ist ebenfalls die Rede. Das Erscheinungsdatum im Shop deutet übrigens auf den 18. März hin...

Diese Videoübertragung soll laut dem Publisher der Startschuss für diese Format sein. Nachrichten zu Final Fantasy XVI, Project Athia, Nier Replicant und Co. solltet ihr deshalb zu einer anderen Gelegenheit erwarten.

