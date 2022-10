Square Enix stellt das Battle Royale von Final Fantasy VII ein

HQ

Square Enix hat angekündigt , dass es den Dienst für das Final Fantasy-Battle-Royale-Spiel Final Fantasy VII: The First Soldier einstellen wird. Das Handyspiel, das ursprünglich im November 2021 debütierte, wird im Januar 2023 eingestellt, genauer gesagt am 11.

In Bezug auf den Grund für die Schließung des Spiels erklärte Square Enix: "Trotz all unserer Bemühungen, euch regelmäßige Updates mit frischen und aufregenden Inhalten zu bringen, waren wir nicht in der Lage, die Erfahrung zu liefern, die wir uns erhofft hatten und die ihr alle verdient, also haben wir die extrem schwierige Entscheidung getroffen, den Dienst für FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER zu beenden."

Während das Spiel im Januar eingestellt wird, werden bestimmte Aspekte des Titels bereits deaktiviert, einschließlich der Möglichkeit, Shinra-Credits für den Shop zu kaufen. Hinzu kommt, dass das Spiel seine Unterstützung für nicht-englische Sprachen am 1. November 2022 einstellen wird.

Square Enix hat auch bestätigt, dass es das Spiel weiterhin mit Updates unterstützen wird, bis es in ein paar Monaten heruntergefahren wird.