Square Enix stellt auf der TGS 21 Brettspiel-RPG Dungeon Encounters mit großem Totoro vor

Erst vor ein paar Tagen demonstrierte Square Enix mit Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ein Rollenspielabenteuer vom Nier-Schöpfer Yoko Taro, das seine Präsentation einem ganz bestimmten Thema verschreibt. Heute kündigte das Unternehmen einen "Dungeon-Crawler" auf einem simplen 2D-Raster an, das in gewisser Weise auf die gleiche Schiene abzielt.

Das Spielprinzip von Dungeon Encounters wurde nicht direkt erklärt, doch wir konnten der Pressemitteilung entnehmen, dass die Spieler einen Weg durch insgesamt 100 Labyrinthe finden müssen, um zur untersten Ebene eines Kerkers zu gelangen. Unterwegs lassen sich Artefakte, potentielle Verbündete und jede Menge Fallen finden, aber auch Rätsel soll es geben. Der Publisher erklärt, dass „Zufallskämpfe" auf dem Spielfeld platziert wurden, die sich mit speziellen Fähigkeiten aufdecken und anscheinend auch umgehen lassen. In den Gefechten kommt eine Variante des Active-Time-Battles (ATB) zum Einsatz; also eine Mischung aus rundenbasierter Strategie und Echtzeitkämpfen.

Auf Feldern, auf denen nicht gekämpft wird, können unterschiedliche Dinge passieren. Vielleicht erhalten wir eine neue Fähigkeit oder die Gesundheit unserer angeschlagenen Party wird wieder aufgefrischt. Womöglich finden wir aber auch eine Schatztruhe oder einen Händler, der ein interessantes Item für uns im Angebot hat. Deckt man alle Felder einer Ebene auf, werden die Spieler wohl sogar mit Fähigkeitspunkten belohnt. Ihr solltet euch genau umschauen, um versteckte Abkürzungen und Schleichwege zu finden, sobald Dungeon Encounters am 14. Oktober zum Preis von 30 Euro auf PS4, Nintendo Switch und PC erscheint.

