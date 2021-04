Square Enix stellt Alex Chen aus Life is Strange: True Colors in Eröffnungsszene vor

You're watching Werben

Vor ungefähr einem Monat kündigte Square Enix das neue Life is Strange: True Colors an, das nächste Kapitel der beliebten Abenteuerserie. Das Spiel hat eine neue Protagonistin namens Alex Chen, die noch während der Ankündigung einige Fans hervorbringen konnte. Diese Woche teilte der Publisher Square Enix die Eröffnungssequenz des Spiels mit uns, in der die Titelheldin nahbar eingeführt wird. Life is Strange: True Colors wird von Deck Nine Games entwickelt, den Machern von Life is Strange: Before the Storm. Am 10. September soll die gesamte Erfahrung auf PC, Playstation 4/5, Google Stadia und Xbox One/Series veröffentlicht werden.