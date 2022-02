Square Enix setzt Voice of Cards mit The Forsaken Maiden fort

Mit Voice of Cards: The Isle Dragon Roars hat Square Enix im Oktober ein unscheinbares, kleines Rollenspiel abgeliefert, das sich in der Optik eines Kartenspiels präsentiert. Heute kündigte der Publisher einen weiteren Ableger an, der die Qualitäten seines indirekten Vorgängers übernimmt.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden wird schon am 17. Februar für Nintendo Switch, Playstation 4 und PC erscheinen, verrät uns ein neuer Trailer. Das Entwicklerstudio Alim setzt die Produktion dieses Titels fort, unterstützt werden sie von den verantwortlichen Entwicklern des Nier-Teams. Der Autor Yoko Taro ist als Creative Director involviert, Yosuke Saito übersieht die Produktion als Executive Producer, die Musik stammt vom Komponisten Keiichi Okabe und der Drakengard-Künstler Kimihiko Fujisaka stellt einige neue (und einige alte) Zeichnungen bereit.

Die Geschichte aus der Feder von Yuki Wada (dieser Name sagt uns leider nichts) dreht sich um einige Priesterinnen, die sich in Gefolgschaft treuer Untergebener befinden. Das Leben all dieser Leute ist miteinander verbunden, denn die gemeinsame Welt steht vor dem Untergang.

Laut Square Enix ist Voice of Cards: The Forsaken Maiden losgelöst von The Isle Dragon Roars, obwohl mindestens ein Charakter aus dem ersten Spiel zurückzukehren scheint. Genau wie beim ersten Ableger werden Zusatzgegenstände verkauft, die an die Nier-Fans adressiert sind. Infos zur Preisgestaltung liegen uns aktuell noch nicht vor.