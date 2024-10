Square Enix schließt Yoko Taro-Fan-Website

HQ

Ein Archiv für Fans, das sich auf Sammlungen von Werken zu Drakenguard, Nier und alles Weitere im Zusammenhang mit Yoko Taro spezialisiert hat, ist gezwungen, nach einem rechtlichen Hinweis von Square Enix seine Pforten zu schließen.

Nach einem vertraulichen Austausch mit Square Enix hat die Website entschieden, bis zum Monatsende offline zu gehen.

"Die letzten Jahre waren ein Vergnügen, aber wir bedauern, euch allen mitteilen zu müssen, dass wir vom Legal Team von Square Enix kontaktiert wurden", heißt es in einem Beitrag auf dem Discord der Seite (danke, VGC). "Wir sind zwar traurig, gehen zu müssen, aber wir müssen auch die Wünsche des Rechtsteams respektieren."

Die kleine Gruppe von Fans, die die Seite betrieben, begann mit dem Ziel, so viel Material wie möglich zu sammeln und zu archivieren, wuchs dann aber bis zu dem Punkt, an dem sie eine zuverlässige Ressource für Fans von Yoko Taro war. Jetzt wird es in der Geschichte verloren gehen, aber mit der verbleibenden Zeit bis zur Schließung der Website ist es wahrscheinlich, dass einige andere Fans sich schnappen werden, was sie können.