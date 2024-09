Square Enix scheint seine Partnerschaft mit Sweet Baby Inc. beendet zu haben

HQ

Erst neulich haben wir erfahren, dass Square Enix -Veteran Tetsuya Nomura (der in den letzten 30 Jahren an praktisch allem beteiligt war, was das Studio gemacht hat) glaubt, dass wir nicht so hässliche Charaktere in Videospielen spielen sollten.

Eine Aussage, die im Widerspruch zu einem Großteil der heutigen Spieleentwicklung steht, die stattdessen oft bestrebt zu sein scheint, so inklusiv wie möglich zu sein, anstatt die attraktivsten Protagonisten anzubieten. Ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, ist Sweet Baby Inc, dessen Aufgabe es ist, Spieleentwickler zu beraten, um Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (oft abgekürzt als DEI) zu fördern.

Ihre Arbeit ist in mehreren Titeln zu sehen, und zu den Entwicklern, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, gehören Square Enix (Forspoken ), Remedy (Alan Wake 2 ) und Santa Monica Studio (God of War: Ragnarök ). Jetzt scheint es jedoch, dass Square Enix die Zusammenarbeit aus unbekannten Gründen beendet hat, und auf Reddit wird darauf hingewiesen, dass das Logo des Unternehmens unter den Kunden von Sweet Baby Inc nicht mehr sichtbar ist.

Wir wissen nicht warum, aber mehrere große Spiele, an denen Sweet Baby Inc beteiligt war, haben in den letzten Jahren ihre Verkaufsziele verfehlt, während Entwickler, die diesen Weg nicht gegangen sind, Spiele genossen haben, die viel besser abgeschnitten haben. Gute Beispiele für Letzteres sind Black Myth: Wukong und Warhammer 40,000: Space Marine II, deren Entwickler in Interviews die Idee einer expliziten DEI-Agenda komplett ablehnten.

War das ein guter Schachzug von Square Enix oder wird es sie am Ende kosten?

