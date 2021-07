Square Enix richtet Zukunft von Dragon Quest mit Teil 12 neu aus

Yosuke Matsuda, Firmenpräsident von Square Enix, soll in der kommenden Ausgabe der Famitsu über Dragon Quest XII: The Flames of Fate sprechen und ein Ausschnitt dieses Interviews ist bereits im Vorfeld Ryokutya2089 in den Schoß gefallen.

Gematsu übersetzt, dass das nächste Kapitel des Rollenspiels von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Marke sei. Dragon Quest 12 werde "die Serie für die nächsten zehn bis 20 Jahre prägen", lautet das übersetzte Zitat. Matsuda konkretisiert seine Aussage wohl nicht, doch er hebt zumindest die Notwendigkeit von Innovationen hervor:

„Dragon Quest XII wird unter Berücksichtigung der nächsten zehn bis 20 Jahre der Dragon-Quest-Reihe entwickelt. Es gibt Teile, die dem traditionellen Image von Dragon Quest entsprechen, aber neue Elemente sind ebenfalls notwendig. Eine Serie muss schließlich immer innovativ bleiben."

Gematsu