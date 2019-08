Square Enix: Remake von Final Fantasy VII wird das Original übertreffen

Fans müssen sich noch bis nächsten März auf das Remake von Final Fantasy VII gedulden, dafür dürften die nächsten Monate deutlich spannender werden, als es die vergangenen Jahre waren. Wir haben bereits eine gute Vorstellung davon bekommen, wie das Gesamterlebnis aussehen wird und auf welche spielerischen Änderungen sich Spieler gefasst machen sollten. Was wir hingegen noch nicht so genau kennen, betrifft die inhaltlichen Ausmaße, doch um Glück gibt sich Square Enix in diesem Punkt optimistisch. In einem Interview mit GamesRadar sagte Produzent Yoshinori Kitase, dass sie mit diesem Projekt "über das Original hinausgehen" wollen:

"Wir versuchen, diesen legendären Klassiker noch weiter zu erforschen und tiefer in die Welt und die Charaktere einzutauchen. Wir versuchen nicht nur eine Eins-zu-Eins-Kopie oder ein Remaster des Originalspiels herzustellen. [Wir] wollten über das Original hinausgehen, die Geschichte auf eine viel tiefere Art und Weise erzählen und ein viel moderneres und frischeres Spielerlebnis schaffen."