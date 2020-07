Square Enix registriert die Marke Tomb Raider Ultimate Experience

Seit Shadow of the Tomb Raider im Jahr 2018 veröffentlicht wurde, war es ruhig um die extracurrikularen Aktivitäten der Archäologin Lara Croft. Bei Square Enix gibt es jedoch wieder etwas Bewegung in Zusammenhang mit der Marke, da das Unternehmen ein Produkt namens "Tomb Raider Ultimate Experience" mit den entsprechenden Schutzzeichen versehen hat. Was genau daran so ultimativ ist, bleibt abzuwarten, doch denkbar wäre eine aktualisierte Version für die Hardware der nächsten Generation.

GameRant