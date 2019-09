Square Enix präsentiert fette Next-Gen-Grafiktechnologie

Das Team hinter der Final-Fantasy-Serie hat uns in den letzten Jahren grafisch immer wieder beeindruckt, allerdings benötigen solche Grafiken die entsprechende Grundlage. Square Enix hat große Mühe darauf verwendet, ihre interne Grafiktechnologie - die Luminous-Engine - zu entwickeln, doch gerade bei den vielversprechendsten Projekte der letzten Zeit (Kingdom Hearts III und das kommende Final Fantasy VII: Remake) haben sich die Japaner dazu entschieden, auf die Unreal-Engine zu setzen.

Das heißt aber zum Glück nicht, dass Square Enix die Hoffnung in die eigene Technologie aufgegeben hat, im Gegenteil. Kürzlich haben sie eine neue Demo erstellt, die ganz genau zeigt, was die aktualisierte Version von Luminous kann. Unter anderem mit Echtzeit-Raytracing und einer Zusammenarbeit mit Nvidia möchte Square Enix die Beleuchtung in ihren Spielen revolutionieren.