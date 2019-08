Square Enix plant Demo zur Switch-Fassung von Dragon Quest XI S

Letztes Jahr konnte Square Enix viele Spieler mit dem neuesten Teil ihrer Dragon-Quest-Reihe begeistern. Ende September wird dieses Abenteuer auf der Nintendo Switch erscheinen, allerdings ist das kein simpler Port. Die hybride Version von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age heißt auf der Nintendo-Konsole Dragon Quest XI S und erweitert das Hauptspiel auf PC und PS4 um einige zusätzliche Anreize. Falls ihr euch für die Hybridversion des Titel interessiert, gibt es gute Nachrichten - im eShop wird bald eine Demo bereitstehen.

Auf einer Veranstaltung in Tokyo bestätigte der Entwickler kürzlich die Veröffentlichung einer Testversion für Dragon Quest XI S. Wer seinen Speicherstand aus der Demo ins fertige Spiel überträgt, erhält sogar eine kleine Belohnung in Form eines Skill-Seeds. Darüber hinaus ist es möglich, sich eine besondere Heldenkarte ("The One Descended from Erdrick [S]") für die Switch-Edition von Dragon Quest Rivals zu sichern. Ab wann ihr euch das Game anschauen könnt wurde noch nicht kommuniziert, die Switch-Version erscheint weltweit aber voraussichtlich am 27. September.

Quelle: Gematsu.