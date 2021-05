Square Enix: Outriders ist auf dem besten Weg, unser nächstes großes Franchise zu werden

You're watching Werben

Das Koop-Spiel Outriders wurde am 1. April veröffentlicht und löste trotz technischer Probleme eine positive Resonanz aus. People Can Fly stellte dem Spiel eine umfangreiche Demo zur Verfügung und handelte mit Microsoft aus, dass Abonnenten vom Xbox Game Pass bereits zum Verkaufsstart darauf zugreifen konnten. Diese Aktionen werden dabei geholfen haben, zahlreiche Spieler anzuziehen.

Per Pressemitteilung gab Square Enix am Abend bekannt, dass im ersten Monat über 3,5 Millionen Spieler in Outriders gezählt wurden. Durchschnittlich sollen all diese Menschen satte 31 Stunden lang im Third-Person-Shooter verbracht haben, was eine beachtliche Leistung sein dürfte. Der Publisher zeigt sich über diese Ergebnisse höchst erfreut und verspricht, "die Erfahrung in den kommenden Wochen und Monaten weiter zu verbessern und auszubauen." Outriders befinde sich auf dem besten Weg, um das "nächste große Franchise" des Unternehmens zu werden, heißt es weiter. Dann werden wir in Zukunft wohl mehr davon bekommen.

