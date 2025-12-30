Square Enix möchte eure Meinungen zu Final Fantasy hören

HQ

Wir wissen, dass viele von euch Meinungen dazu haben, wie Square Enix die Final Fantasy-Reihe im letzten Jahrzehnt gehandhabt hat, wobei die Veröffentlichungen immer seltener werden und das klassische rundenbasierte Spielsystem durch einen stärkeren Fokus auf Action ersetzt wurde.

Vielleicht ist es der Erfolg von Square Enix' eigenen HD-2D-Spielen sowie von Titeln wie Clair Obscur: Expedition 33, der sie dazu veranlasst hat, eine große Umfrage durchzuführen, in der Fans gefragt werden, welche Final Fantasy-Spiele ihnen am besten gefallen und wie sie die Zukunft der Serie sehen. Wenn du teilnehmen und deine Gedanken zu Final Fantasy teilen möchtest, kannst du diesen Link ( über Siliconera) besuchen, und du hast bis zum 9. Januar Zeit.

Das nächste Spiel der Final Fantasy-Reihe wird der Launch von Final Fantasy VII: Remake Intergrade für Switch 2 und Xbox Series S/X am 22. Januar sein. Wir möchten daran erinnern, dass es derzeit eine Demo für beide Formate gibt und jeder, der sie spielt, im fertigen Spiel einen kleinen Bonus erhält. Außerdem kannst du deinen Spielstand behalten.