Square Enix legt die ersten sechs Final-Fantasy-Ableger für PC und mobile Geräte neu auf

Square Enix wird Rollenspielfans bald die Möglichkeit geben, die ersten sechs Fantasy-Fantasy-Kapitel auf PC und mobilen Geräten zu erleben. Die alten Retrospiele sollen anscheinend einzeln zu einem noch unbekannten Preis auf den drei neuen Plattformen neu veröffentlicht werden, doch da uns die Entwickler leider keine genaueren Informationen mitteilten, können wir das leider nur so weitergeben.

Merkwürdigerweise behaupten verschiedene Medien, dass alle Titel auch als Gesamtkollektion erscheinen sollen, doch davon ist in der offiziellen, deutschen Pressemitteilung nicht die Rede. Obwohl die frühen Games in all den Jahren bereits in unterschiedlicher Form erneut aufgelegt wurden, scheint es sich bei dieser Serie an Neuveröffentlichungen erstmals um ein Projekt zu handeln, das die Originalwerke weitestgehend in Ruhe lässt.

Quelle und Danke: RPG Site.